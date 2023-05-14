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YSK Başkanı Yener: 'Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verme işlemleri sonuçlanmış, Kurula şu ana kadar yansıyan olumsuz...

YSK Başkanı Yener: "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verme işlemleri sonuçlanmış, Kurula şu ana kadar yansıyan olumsuz...

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YSK Başkanı Yener: "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verme işlemleri sonuçlanmış, Kurula şu ana kadar yansıyan olumsuz durum söz konusu olmamıştır.

YSK Başkanı Yener: "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verme işlemleri sonuçlanmış, Kurula şu ana kadar yansıyan olumsuz durum söz konusu olmamıştır."

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel

Milletvekili YSK Başkanı Güncel Haberler

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