YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmenin ilk kez oy kullanacağını...

YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmenin ilk kez oy kullanacağını bildirdi.