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YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmenin ilk kez oy kullanacağını...

YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmenin ilk kez oy kullanacağını...

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YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmenin ilk kez oy kullanacağını bildirdi.

YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmenin ilk kez oy kullanacağını bildirdi.

Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / Barış Kılıç - Güncel

Milletvekili YSK Başkanı 14 Mayıs Güncel Haberler

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