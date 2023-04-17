YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmenin ilk kez oy kullanacağını...
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YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmenin ilk kez oy kullanacağını bildirdi.
YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmenin ilk kez oy kullanacağını bildirdi.
Kaynak: AA / Barış Kılıç - Güncel