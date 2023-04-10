YSK Başkanı: "Başvurular 11 Nisan'a Kadar İncelenecek"

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, milletvekili aday listelerinin sunulması için verilen sürenin sona ermesinin ardından açıklama yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, milletvekili aday listelerinin sunulması için verilen sürenin sona ermesinin ardından açıklama yaptı. 27 partiden 26'sının listelerinin YSK'ya sunduğunu belirten Yener, "Başvurular 11 Nisan'a kadar incelenecek, varsa eksikleri partilere iletilecek" dedi