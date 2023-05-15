Ysk Başkanı Ahmet Yener: "Yüksek Seçim Kurulu'nun Sistemine Yurt İçi Sandıklarda Yüzde 71,64'ü, Yurt Dışı Sandıklarda İse Yüzde 18,76'sı Açılmış Olup...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, “Şu anda Yüksek Seçim Kurulu’nun sistemine yurt içi sandıklarda yüzde 71,64’ü, yurt dışı sandıklarda ise yüzde 18,76’sı açılmış olup toplam sandıklarda açılma oranı yüzde 69,12’dir. Şu anda sisteme veri girişi devam etmektedir. Siyasi parti temsilcilerimizde içeride veri girişini izlemekteler. Aynı zamanda veri girişlerimiz siyasi partilerimizle de paylaşılmaktadır” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Şu anda Yüksek Seçim Kurulu'nun sistemine yurt içi sandıklarda yüzde 71,64'ü, yurt dışı sandıklarda ise yüzde 18,76'sı açılmış olup toplam sandıklarda açılma oranı yüzde 69,12'dir. Şu anda sisteme veri girişi devam etmektedir. Siyasi parti temsilcilerimizde içeride veri girişini izlemekteler. Aynı zamanda veri girişlerimiz siyasi partilerimizle de paylaşılmaktadır" dedi.

Ysk Başkanı Ahmet Yener, açılan sandık oranlarına ilişkin bilgi verdi. Yener, saat 23: 53 itibarıyla YSK önünden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİMİZ DE İÇERİDE VERİ GİRİŞİNİ İZLEMEKTELER"

"Şu anda Yüksek Seçim Kurulu'nun sistemine yurt içi sandıklarda yüzde 71,64'ü, yurt dışı sandıklarda ise yüzde 18,76'sı açılmış olup toplam sandıklarda açılma oranı yüzde 69,12'dir. Şu anda sisteme veri girişi devam etmektedir. Siyasi parti temsilcilerimiz de içeride veri girişini izlemekteler. Aynı zamanda veri girişlerimiz siyasi partilerimizle de paylaşılmaktadır.

"ŞU AN İTİBARIYLA VERİ GİRİŞİNDE HERHANGİ BİR AKSAMA YA DA GECİKME SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Şu an itibarıyla veri girişinde herhangi bir aksama ya da gecikme söz konusu değildir. Bildiğimiz gibi süreç önce sandık alanlarında daha sonra ilçe ve bilahare il seçim kurullarında birleştirme işlemleri yapılmakta; sistem üzerinden de oradan Yüksek Seçim Kurulu'nun sistemine aktarılmaktadır. Herhangi bir gecikme ya da arıza, problem söz konusu değildir. Gün içerisinde ilerleyen saatlerde tüm sandıklarımız açıldığı zaman geçici olmayan sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız."