Ysk Başkanı Ahmet Yener: "Şu An İtibarıyla Yurt İçerisinde Yüzde 47,08, Yurt Dışında İse Yüzde 12,60 Oy Girişi Gerçekleşmiştir"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, “Yüksek Seçim Kurulu’nun veri girişinde şu anda herhangi bir aksama ya da gecikme söz konusu değildir… Sandık alanlarından gelen sonuçların ilçe seçim kurullarına, ilçe seçim kurullarından da il seçim kurullarına intikali ve bu şekilde sisteme veri girişi söz konusu olmaktadır. Şu an itibarıyla yurt içerisinde yüzde 47,08, yurt dışında ise yüzde 12,60 oy girişi gerçekleşmiştir” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Yüksek Seçim Kurulu'nun veri girişinde şu anda herhangi bir aksama ya da gecikme söz konusu değildir… Sandık alanlarından gelen sonuçların ilçe seçim kurullarına, ilçe seçim kurullarından da il seçim kurullarına intikali ve bu şekilde sisteme veri girişi söz konusu olmaktadır. Şu an itibarıyla yurt içerisinde yüzde 47,08, yurt dışında ise yüzde 12,60 oy girişi gerçekleşmiştir" dedi.

Ysk Başkanı Ahmet Yener, açılan sandık oranlarına ilişkin bilgi verdi. Yener, 22: 43 itibariyle YSK önünden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yüksek Seçim Kurulu'nun veri girişinde şu anda herhangi bir aksama ya da gecikme söz konusu değildir. Verilerimiz anlık olarak siyasi partilerimizle de paylaşılmaktadır. Bilindiği gibi, cumhurbaşkanı adayı sayısı 4 şu an itibarıyla. 24 tane de siyasi partimiz seçimlere katılmaktadır. Sandık alanlarından gelen sonuçların ilçe seçim kurullarına, ilçe seçim kurullarından da il seçim kurullarına intikali ve bu şekilde sisteme veri girişi söz konusu olmaktadır. Şu an itibarıyla yurt içerisinde yüzde 47,08, yurt dışında ise yüzde 12,60 oy girişi gerçekleşmiştir. Gecikme durumunda da nasıl bir yöntem izleneceği hem kanunda hem de seçim takviminde işlenmiştir."