Ysk Başkanı Ahmet Yener: "Saat 18: 30 İtibarıyla Yayın Yasağını Kaldırmış Bulunmaktayız"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, “14 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlanmıştır. Saat 18:30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Ancak değişik kanallardan basın mensuplarımıza veri gelişi olmaktadır. Ancak tüm kamuoyunun Yüksek Seçim Kurulu’nun geçici sonuçları açıklamasını beklemesini kamuoyuna saygı ile duyururuz” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "14 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlanmıştır. Saat 18: 30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Ancak değişik kanallardan basın mensuplarımıza veri gelişi olmaktadır. Ancak tüm kamuoyunun Yüksek Seçim Kurulu'nun geçici sonuçları açıklamasını beklemesini kamuoyuna saygı ile duyururuz" dedi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından açıklama yaptı. Yener, YSK önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"14 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlanmıştır. Yasa gereği, saat 16: 59'da oy vermeye gelen vatandaşlarımızın kimlikleri alınarak oy verme işlemleri devam etmiş ve saat 17: 33 itibarıyla tüm Türkiye'de oy verme işlemleri sonuçlanmıştır. Sonuçların tüm ülkemize, siyasi partilerimize, cumhurbaşkanı adaylarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.

Merakla beklediğiniz yayın yasağı ile ilgili olarak da saat 18: 30 itibarıyla da yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Ancak değişik kanallardan basın mensuplarımıza veri gelişi olmaktadır. Ancak tüm kamuoyunun Yüksek Seçim Kurulu'nun geçici sonuçları açıklamasını beklemesini kamuoyuna saygı ile duyururuz."