Ysk Başkanı Ahmet Yener, Saat 01.33'te Açıkladı: "An İtibarıyla Yurt İçinde Açılan Sandık Oranımız Yüzde 89,97, Yurt Dışında Yüzde 30,8'dir. Genel...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saat 01.33’te yaptığı açıklamada, “An itibarıyla yurt içinde açılan sandık oranımız yüzde 89,97, yurt dışında yüzde 30,8’dir. Genel açılan sandık oranımız 87,13’tür. 2018 yılı verilerine göre, 2023 yılında yurt dışında oy kullanan seçmen sayımızın artışı; 2018 yılında seçime katılan siyasi parti sayısının 8, 2023 tarihinde seçime katılan siyasi parti sayılarının 24 olma hususu göz önüne alındığında, yurt dışı oylarının sayımındaki gecikmenin normal olduğu görülmektedir.”

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saat 01.33'te yaptığı açıklamada, "An itibarıyla yurt içinde açılan sandık oranımız yüzde 89,97, yurt dışında yüzde 30,8'dir. Genel açılan sandık oranımız 87,13'tür. 2018 yılı verilerine göre, 2023 yılında yurt dışında oy kullanan seçmen sayımızın artışı; 2018 yılında seçime katılan siyasi parti sayısının 8, 2023 tarihinde seçime katılan siyasi parti sayılarının 24 olma hususu göz önüne alındığında, yurt dışı oylarının sayımındaki gecikmenin normal olduğu görülmektedir."

YSK Başkanı Ahmet Yener, yurt içi ve yurt dışı açılan sandık oranlarına ilişkin bilgi verdi. Yener, saat 01.33'te YSK önünden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"An itibarıyla yurt içinde açılan sandık oranımız yüzde 89,97, yurt dışında yüzde 30,8'dir. Genel açılan sandık oranımız 87,13'tür. 2018 yılı verilerine göre, 2023 yılında yurt dışında oy kullanan seçmen sayımızın artışı; 2018 yılında seçime katılan siyasi parti sayısının 8, 2023 tarihinde seçime katılan siyasi parti sayılarının 24 olma hususu göz önüne alındığında, yurt dışı oylarının sayımındaki gecikmenin normal olduğu görülmektedir.

Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu'nda da oyların girişinde herhangi sıkıntı, problem yoktur. 2018 yılındaki işleyen süreçle 2023 yılında işleyen süreç benzerlik arz etmektedir, Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu verilerinin girilmesi açısından. Şu anda kurulumuzun il, ilçe seçim kurullarından ve Yurtdışı Seçim Kurulu'ndan veri girişinde herhangi bir problem yoktur. Kamuoyu rahat olsun."