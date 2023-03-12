Ysk: 14 Mayıs'ta Tüm Ülkede Oy Verme Başlangıç ve Bitiş Saati 08.00-17.00 Olacak

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), seçim günü yasakları, oy verme saatleri ve bir sandık bölgesindeki seçmen sayısına ilişkin kararları Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, 14 Mayıs’ta tüm ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saati 08.00-17.00 olarak belirlendi. Bir sandık bölgesindeki seçmen sayısı 360-380 arası olacak. Seçimin yapılacağı 14 Mayıs’ta sabah saat 06.00’dan gece 24.00’e kadar alkollü içki satışı, güvenlik güçleri haricinde silah taşımak yasak olacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), seçim günü yasakları, oy verme saatleri ve bir sandık bölgesindeki seçmen sayısına ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, 14 Mayıs'ta tüm ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saati 08.00-17.00 olarak belirlendi. Bir sandık bölgesindeki seçmen sayısı 360-380 arası olacak. Seçimin yapılacağı 14 Mayıs'ta sabah saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı, güvenlik güçleri haricinde silah taşımak yasak olacak.

YSK'nın 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine ilişkin aldığı kararlar, Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararlar şöyle:

SEÇİM GÜNÜ ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI YASAK

"298 sayılı kanunun 79. maddesi gereğince oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar;

-Her ne olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallelerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesi yasak olacak.

-Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, ateşli silahlar, patlayıcı silahlar, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu ve benzeri silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

-Oy verme günü süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

-Seçim yasaklarına ve kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

-Oy verme günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

-Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçimlerle ilgili olarak verilebilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

-Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, ancak YSK gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verebilecek.

-Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler, 28 Mayıs 2023 tarihinde de uygulanacak."

TÜM YURTTA OY VERME BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİ 08.00-17.00 OLARAK BELİRLENDİ

YSK'nin oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

BİR SANDIK BÖLGESİNDE SEÇMEN SAYISI 360-380 OLARAK BELİRLENDİ

YSK, ayrıca seçimlerde seçmenler bir sandık bölgesinde iki oy kullanacağından, tüm yurt genelinde tasarruf ilkeleri, oy verme, sayım-döküm işlemlerinin kolaylığı ve her sandık bölgesi için bir sandık kurulu oluşturulacağı da göz önüne alınarak bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının 360-380 olarak belirlenmesine karar verdi. Köylerde seçmen sayısı 400'ü aşmadığı takdirde bir sandıkta oy kullanılabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde de bu sayılara bağlı kalınacak.