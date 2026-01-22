Haberler

Eylem yapan terör örgütü YPG/SDG yandaşları, BM Cenevre Ofisi yerleşkesine zorla girdi

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi önünde toplanan YPG/SDG yandaşları, örgütün çağrısı üzerine BM yerleşkesine zorla girdi. Olayın ardından güvenlik güçleri müdahale ederek göstericileri dışarı çıkardı.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin önünde eylem yapan terör örgütü YPG/SDG yandaşları, BM yerleşkesine zorla girdi.

Terör örgütü yandaşları, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında varılan anlaşma kapsamında Suriye ordusunun ilerleyişini sürdürmesi üzerine örgütün Avrupa genelinde yaptığı çağrının ardından BM önünde toplandı.

Eylem sırasında bir anda koşarak BM'ye yönelen eylemcilerden bazıları, ellerinde terör örgütünü simgeleyen paçavralarla tellerden atlayarak BM yerleşkesine zorla girdi.

Yerleşkeye izinsiz giren YPG/SDG yandaşları, BM güvenlik görevlileri tarafından kısa sürede dışarı çıkarıldı.

BM güvenlik görevlileri, kapının önünde bir set oluşturarak daha fazla terör örgütü YPG/SDG yandaşının içeri girmesini engelledi.

Olaydan kısa süre sonra BM'ye gelen Cenevre polisi, göstericileri BM kapısından uzaklaştırarak gerekli önlemleri aldı.

BM yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eylemcilerin herhangi bir hasara yol açmasına fırsat tanınmadan yerleşke dışına çıkarıldığını bildirdi.

Terör örgütü YPG/SDG yandaşları, Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından birçok Avrupa ülkesinde provokasyona neden olurken, polise taş ve havai fişeklerle karşı geldi, kamu malına zarar verdi.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
