Terör örgütü YPG/SDG, Suriye'nin operasyonlarını önlemek için bölgedeki köprüleri havaya uçuruyor

Güncelleme:
Terör örgütü YPG/SDG, işgal ettiği bölgelerde Suriye ordusunun olası operasyonlarını engellemek amacıyla köprüleri patlatma girişiminde bulunuyor. Suriye ordusu YPG/SDG'nin köprü havaya uçurma girişimini engellediği bildiriliyor.

Terör örgütü YPG/SDG, işgal ettiği bölgelere Suriye ordusunun muhtemel operasyonlarını önlemek için köprüleri hedef alıyor.

Suriye resmi ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, ordunun Terör örgütü YPG/SDG'nin Rasm el-İmam ve Rasm el-Kerum köylerini birbirine bağlayan köprüyü bomba döşeyerek havaya uçurma girişimini engellediği belirtildi.

Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye", YPG/SDG'nin gün içinde Fırat Nehri'nin batısında işgal altında tuttuğu Deyr Hafir bölgesiyle Suriye yönetiminin kontrolü altındaki bölge arasında yer alan bir köprüyü patlattığını duyurmuştu.

Deyr Hafir bölgesindeki Ümmü Tine köyünde yer alan köprünün terör örgütünün işgal ettiği Deyr Hafir bölgesi ile Halep'in kuzeyinde Suriye yönetiminin kontrolü altındaki alan arasında geçiş yolu üzerinde bulunduğu ifade edilmişti.

Suriye ordusu, Deyr Hafir başta olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında kalan YPG/SDG işgalindeki bölgeyi askeri alan ilan ederek tüm silahlı unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesini istemişti.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

