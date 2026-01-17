Haberler

Suriye Savunma Bakanlığı: Terör örgütü YPG/SDG, Rakka kırsalında muhabirleri hedef aldı

Güncelleme:
Suriye Savunma Bakanlığı, YPG/SDG unsurlarının Rakka kırsalında Suriye ordusuna ve basın mensuplarına yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi. Saldırıların sahadaki gerilimi artırdığı ve sivillerin güvenliğini tehdit ettiği belirtildi.

DEYR Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG unsurlarının Rakka kırsalında hem Suriye ordusuna hem de basın mensuplarına yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YPG/SDG unsurlarının Rakka kırsalındaki Dibsi Afnan beldesi yakınlarında Suriye resmi haber ajansı SANA muhabirleri ile askeri medya ekiplerini ateş altına aldığı bildirildi.

Açıklamada, yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca, YPG/SDG'ye bağlı silahlı unsurların Fırat Nehri'nin batısındaki bazı Suriye köylerinde konuşlandığı, Suriye ordusu birliklerini hedef aldığı ve hükümetle varılan anlaşmanın uygulanmasını engellediği ifade edildi.

Suriye Savunma Bakanlığı, söz konusu saldırıların sahadaki gerilimi tırmandırdığına ve sivillerin güvenliğini tehdit ettiğine dikkati çekti.

Öte yandan Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında YPG/SDG unsurlarını bölgeden çıkarmaya yönelik operasyonlarını sürdürürken, Rakka il sınırlarında yer alan Dibsi Afnan beldesinde kontrolü sağladığını açıklamıştı.

Yetkililer, askeri harekatın planlanan hedefler doğrultusunda devam ettiğini ve sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel



