Halep'in Deyr Hafir bölgesindeki bir grup YPG/SDG'li terörist silahlarını bırakıp teslim oldu

Güncelleme:
Suriye'nin Halep ilinin Deyr Hafir bölgesinde, bir grup YPG/SDG mensubu silahlarını bırakarak Suriye ordusuna teslim oldu. Suriye ordusu, teslim olan grubu güvence altına aldı.

Suriye'nin Halep ilinin doğusunda yer alan Deyr Hafir bölgesindeki bir grup terör örgütü YPG/SDG mensubu silahlarını bırakarak Suriye ordusuna teslim oldu.

Suriye resmi ajansı SANA, Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Ofisin'e dayandırdığı haberinde, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir cephesinde bir grup YPG/SDG mensubunun silahlarını bıraktığı belirtildi.

Silahlarını bırakan YPG/SDG mensuplarının cephe hattındaki Suriye ordusu tarafına geçerek teslim olduğu, ordunun ise söz konusu grubu güvence altına aldığı kaydedildi.

Teslim olan YPG/SDG mensuplarının tam sayısı hakkında ise bilgi verilmedi.

Suriye ordusu Halep ilinin Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerini terör örgütü YPG/SDG'den temizledikten sonra, Halep'e 60 kilometre uzaklıktaki Fırat'ın batısında örgüt işgalindeki son bölge Deyr Hafir-Meskene hattının askeri bölge ilan edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
