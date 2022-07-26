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YPG/PKK yandaşları Brüksel'de gösteri düzenledi

YPG/PKK yandaşları Brüksel'de gösteri düzenledi

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gösteri düzenledi.

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Terör örgütü YPG/ Pkk yandaşları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gösteri düzenledi.

Avrupa Birliği Komisyonu ve Konseyi binalarının önündeki Schuman Meydanı'nda toplanan 100 kadar terör örgütü yandaşı, çevreden geçenlere Türkiye'yi karalamaya çalıştıkları ifadeleri içeren bildiriler dağıttı.

YPG/PKK yandaşları, terör örgütünü ve elebaşı Abdullah Öcalan'ı destekleyen sloganlar attı.

AA / Selen Temizer - Güncel

Brüksel PKK YPG Güncel Haberler

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