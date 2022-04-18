YPG/PKK'nın Suriye'de düzenlediği saldırıda 3'ü Sivil Savunma görevlisi 4 kişi yaralandı - Haberler

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YPG/PKK'nın Suriye'de düzenlediği saldırıda 3'ü Sivil Savunma görevlisi 4 kişi yaralandı

AA - Ömer Koparan - Güncel
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YPG/PKK'nın Suriye'de düzenlediği saldırıda 3'ü Sivil Savunma görevlisi 4 kişi yaralandı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesine gerçekleştirdiği roket saldırısında 3'ü Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) görevlisi 4 kişi yaralandı.

Terör örgütü YPG/ Pkk, Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesine gerçekleştirdiği roket saldırısında 3'ü Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) görevlisi 4 kişi yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta Fırat Nehri'nin batısına YPG/ Pkk'lı teröristlerce yapılan saldırıların ardından bölgeye kurtarma amacıyla giden Sivil Savunma ekibinin aracı, terör örgütünün füzeli saldırısının hedefi oldu.

Saldırılarda 3 Sivil Savunma görevlisi ile bir sivil yaralandı, ekibin kullandığı araç kullanılamaz hale geldi.

Terör örgütü YPG/ Pkk terörden arındırılan bölgeleri sık sık topçu füze ve bombalı eylemlerle hedef alarak, oluşturulan huzur ve güven ortamını bozuyor.

AA / Ömer Koparan - Güncel

Suriye, Terör, PKK, YPG, Güncel, Haberler

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