YPG/PKK'nın SMO hatlarına sızma girişimi engellendi - Haberler

YPG/PKK'nın SMO hatlarına sızma girişimi engellendi
AA - Ömer Koparan - Güncel
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Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç ilçesi kırsalında varlığını sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Halep'in Bab ilçesindeki cephe hatlarına sızma girişimi engellendi.
Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç ilçesi kırsalında varlığını sürdüren terör örgütü YPG/ Pkk'nın, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Halep'in Bab ilçesindeki cephe hatlarına sızma girişimi engellendi.
YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'ın doğusundaki Acemi köyünde SMO cephe hattına 00.30 sularında sızma girişiminde bulundu.
Bunun üzerine SMO unsurlarının ağır silahlarla karşılık vermesi sonucu kayıp veren teröristler, yaklaşık iki saat süren çatışmaların ardından çekilmek zorunda kaldı.
YPG/PKK, işgalindeki Münbiç ilçesinde zaman zaman yaptığı sızma girişimleri ve roket saldırılarıyla ülkenin kuzeyinde Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonlarla oluşturulan güvenli bölgeleri tehdit ediyor.
AA / Ömer Koparan - Güncel