YPG/PKK'lı teröristlerin Cerablus'ta sivil araca saldırısında 3 kişi yaralandı - Haberler

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YPG/PKK'lı teröristlerin Cerablus'ta sivil araca saldırısında 3 kişi yaralandı

AA - Ömer Koparan - Güncel
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YPG/PKK'lı teröristlerin Cerablus'ta sivil araca saldırısında 3 kişi yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı sahasında yer alan Cerablus ilçesinde bir araca ısı güdümlü füzeyle düzenlediği saldırıda 3 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/ Pkk, Fırat Kalkanı Harekatı sahasında yer alan Cerablus ilçesinde bir araca ısı güdümlü füzeyle düzenlediği saldırıda 3 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus ilçesinin güney kırsalında seyir halindeki sivil bir araç, Münbiç'te varlığını sürdüren YPG/ Pkk'lı teröristlerin saldırısına maruz kaldı.

Cerablus Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ısı güdümlü füzeyle düzenlenen terör saldırısında araçtaki 3 sivil yaralandı.

Yaralılar Cerablus Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri de terör örgütü mevzilerini obüs atışlarıyla hedef aldı.

AA / Ömer Koparan - Güncel

Cerablus Fırat PKK YPG Güncel Haberler

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