YPG/PKK'lı teröristlerin Azez ilçesine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü - Haberler

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YPG/PKK'lı teröristlerin Azez ilçesine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü

AA - Ömer Koparan - Güncel
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YPG/PKK'lı teröristlerin Azez ilçesine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine düzenlediği havan saldırısında 1 sivil öldü, 7 sivil yaralandı.

Terör örgütü YPG/ Pkk'nın, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine düzenlediği havan saldırısında 1 sivil öldü, 7 sivil yaralandı.

Halep'in kuzeybatısında terör örgütü YPG/PKK, işgalindeki Meranaz'dan Kilis'in karşısında yer alan Azez ilçe merkezine havan saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 1 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastaneye sevk edilirken ilçedeki bazı evlerde maddi hasar meydana geldi.

Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerin 27 Şubat'ta Azez ilçe merkezindeki hastaneye düzenlediği roketatar saldırısında 1 sivil yaralanmıştı.

AA / Ömer Koparan - Güncel

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