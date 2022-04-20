YPG/PKK, Haseke'de muhalif Kürt grup ENKS'nin ofisini yaktı

Terör örgütü YPG/ Pkk, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde işgalinde tuttuğu Derbasiye ilçesinde muhalif Kürtlerin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) bir ofisini basarak ateşe verdi.

Muhalif Kürt grup ENKS'den yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PYD/YPG/ Pkk'ya bağlı bir grubun, Derbasiye ilçesinde (ENKS üyesi) Kürdistan Demokrat Partisi-Suriye'nin (KDP-S) bürosunu bastığı belirtildi.

Teröristlerin büroyu molotofkokteyliyle ateşe verdiği ifade edildi.

Ofisteki bazı eşyaların yandığı ve yangının komşular tarafından söndürüldüğü kaydedildi.

Bu saldırının ilk olmadığı ve ENKS'ye üye partilerin ofislerinin daha önce de benzer saldırılara maruz kaldığı hatırlatıldı.

ABD'ye eleştiri

ENKS açıklamasında, "PYD'nin halkımıza karşı yürüttüğü korkutma politikası ve ENKS ile üye partilerinin ofislerinin yakılması, bize karşı güç kullanan bu örgüte destek olan koalisyon güçleri ve ABD'nin gözü önünde yaşanıyor." ifadesine yer verildi.

YPG/PKK'nın ofis yakma eylemlerine son vermesi için ABD'den örgüte baskı yapması istendi.

17 Aralık 2021'de de Derbasiye'de ENKS ofisini yakan YPG/PKK'lı teröristler, 28 Eylül 2021 Haseke'nin Kamışlı ilçesinde ENKS'nin 2 ofisine ve bir medya kuruluşunun ofisine molotofkokteyliyle saldırmıştı.