YPG/PKK, Halep'te silahlı kadrosuna katmak için 2 kız çocuğunu kaçırdı

Terör örgütü YPG/ Pkk'nın, Suriye'de Halep il merkezinde yaşayan 16-17 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdığı bildirildi.

Terör örgütü YPG/ Pkk, "bünyesindeki çocuk savaşçıları serbest bırakmak" için Birleşmiş Milletler (BM) ile anlaşma imzalamasına rağmen çocuk savaşçı kullanmaya devam ediyor.

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağından (SNHR) yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de "SDG" adını kullanan YPG/ Pkk'lı teröristlerin Halep il merkezinde varlık gösterdikleri Şeyh Maksud Mahallesi'nden Rosil Şeyho ve Zahide Koçar adlı 16 ve 17 yaşlarındaki iki kız çocuğunu kaçırdığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, terör örgütünün kaçırdığı çocuklarla ailelerinin görüşmesine izin vermediği, kız çocuklarının silahlı eğitim için Halep il merkezinden Münbiç ilçesindeki YPG/ Pkk'nın terör kamplarına götürüldüğü belirtildi.

YPG/ Pkk, şubat sonunda Suriye'nin kuzeyinde işgalinde tuttuğu Aynularab (Kobani) ilçesinden 14-16 yaşlarındaki 4 çocuğu daha silahlı kadrosuna katmak için ailelerinden koparmıştı.

YPG/ Pkk'nın, çocukları "savaşçı" olarak kullanması raporlara yansımıştı

Terör örgütü YPG/ Pkk'nın çocukları savaştırması, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran 2020'de yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı.

Raporda, " Ypg, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." ifadesine yer verilmişti.

BM İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak 2020'de yayımladığı raporda, YPG/ Pkk'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "silahlı çatışmalarda çocuklar" konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da, BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldiği YPG/ Pkk elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile "örgütün bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" eylem planına resmi törenle imza atmıştı.

Sonrasında bu durumun son bulduğuna ilişkin BM veya diğer uluslararası kurumlarca herhangi bir rapor yayımlanmadı.