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Yozgat Valisi Ziya Polat, Yaz Kur'an Kurslarını Ziyaret Etti

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Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Müftüsü Ali Gülden ile birlikte yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti. Polat, öğrencilerle sohbet ederek Müftü Gülden'den bilgi aldı. Ayrıca çocukların okuduğu dua ve sureleri dinleyen Polat, il genelinde 1084 yaz Kur'an kursunun açıldığını belirtti. Öğrencilere yaz tatilini ve Kur'an kurslarını iyi değerlendirmeleri, büyüklerine karşı saygılı ve çevreye karşı duyarlı olmaları tavsiyesinde bulundu.

Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Müftüsü Ali Gülden ile yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Polat, Müftü Gülden'den bilgi aldı.

Çocukların okuduğu dua ve sureleri dinleyen Polat, il genelinde 1084 yaz Kur'an kursunun açıldığını söyledi.

Polat, öğrencilere, yaz tatilini ve Kur'an kurslarını iyi değerlendirmelerini, büyüklerine karşı saygılı, çevreye karşı duyarlı olmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Yozgat Valiliği Ziya Polat Müftü Güncel Haberler

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