Yozgat Valisi Ziya Polat, Yaz Kur'an Kurslarını Ziyaret Etti

Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Müftüsü Ali Gülden ile birlikte yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti. Polat, öğrencilerle sohbet ederek Müftü Gülden'den bilgi aldı. Ayrıca çocukların okuduğu dua ve sureleri dinleyen Polat, il genelinde 1084 yaz Kur'an kursunun açıldığını belirtti. Öğrencilere yaz tatilini ve Kur'an kurslarını iyi değerlendirmeleri, büyüklerine karşı saygılı ve çevreye karşı duyarlı olmaları tavsiyesinde bulundu.