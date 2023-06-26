Yozgat Valisi Ziya Polat'tan Kurban Bayramı mesajı

Yozgat Valisi Ziya Polat, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Polat, mesajında, bayramların, dini ve milli duyguların yaşandığı kıymetli günler olduğunu belirtti.

Bayramların, gelenek ve göreneklerin tazelenmesine, insanlar arasındaki yardımlaşma, dayanışma duygularının kuvvetlenmesine, birlik ve beraberlik şuurunun güçlenmesine vesile olduğunu aktaran Polat, küskünlükler ve kırgınlıklar bir kenara bırakılarak, yardımlaşma ve dayanışmayı artırarak, kardeşlik duygularının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Polat, şunları kaydetti:

"Afetlerden zarar gören vatandaşlarımıza yardım eli uzatıp, yaraları birlikte sardığımız, sevgi ve saygı bağlarımızı güçlendirdiğimiz, birlik ve beraberliğimizin her daim olduğunu hissettiğimiz zorlu süreçler oldu. Yaşadığımız afetler sonrasında kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımız için Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yiğitler şehri Yozgatlı hemşerilerim olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı yürekten tebrik ediyor, bu bayramın, barış, mutluluk ve huzurun yeryüzüne hakim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olmasını temenni ediyorum."