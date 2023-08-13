Valiler Kararnamesiyle Kars Valisi olarak atanan Yozgat Valisi Ziya Polat için veda programı düzenlendi.

İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri'nde yapılan programda konuşan Vali Polat, 3 yılı aşkın görev yaptığı Yozgat'ı kendi evi gibi gördüğünü söyledi.

Yozgat'tan serhat şehri Kars'a gideceğini ifade eden Polat, şunları kaydetti:

"Devletimizin emri bizim başımız üzerinedir. Biz burada çok mutlu olduk, huzurlu olduk. Yiğitler şehri Yozgat, huzur ve güvenli bir şehirdir. Kalbini gönlünü de sonuna kadar açan insanlarla dolu. 3 yıl boyunca el birliğiyle, gönül birliğiyle, şehrimize artı bir değer katmanın çabası içerisinde olduk. Emek veren, destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Polat, her zaman Yozgatlının emrinde olacaklarını belirterek, "Ailece biz bu memleketin bir evladı olarak görüyoruz kendimizi. Görmeye devam edeceğiz. Kendi evimiz, biz bu bölgenin çocuğuyuz. Çarşamba günü Kars'ta göreve başlayacağız. Hakkınızı hela ediniz." dedi.

Programa, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Belediye Başkanı Celal Köse, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.