Yozgat Valisi Ziya Polat, Ankara-Sivas YHT hattının kente yapacağı katkıları anlattı

Yozgat Valisi Ziya Polat, hizmete açılan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının, ulaşımın yanında, sosyal, kültürel, ekonomik anlamda kente çok büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Vali Polat, AA muhabirine, hattın Yozgat'ın en önemli yatırımlarından olduğunu belirtti.

Yüksek hızlı trenin kentin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını aktaran Polat, "Yüksek hızlı tren, bu ilin belki de en önemli yatırımlarından biri. Sadece ulaşım açısından bakmamak lazım, sosyal, kültürel, ekonomik anlamda da şehrimize çok büyük katkılar sağlayacağını hepimiz biliyoruz. Yozgat'ta 3 organize sanayi bölgemiz var. Kalifiye elemanların gelmesi, gitmesi, üniversitemize de destek olacağını düşünüyoruz." dedi.

Polat, Yozgat'ın Türkiye'nin ortası kuzeyden güneye, doğudan batıya giden yolların kesiştiği kavşak noktasında olduğunu anlatarak, "Şimdi ulaşıma yüksek hızlı tren eklendi. Havaalanı da hizmete açılacak. Yüksek hızlı trenle Ankara'ya ulaşım bir saatte sağlanacak, bu çok büyük bir nimet. Ekonomik, sosyal, kültürel, sanayi ve turizm anlamında çok büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Emek veren, destek veren, yapan, yaptıran, çalışan herkese teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Yozgat'ımıza hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.