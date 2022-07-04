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Yozgat Valisi Polat, yaz Kur'an kursunu ziyaret etti

AA - Ömer Ertuğrul - Güncel
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Yozgat Valisi Polat, yaz Kur'an kursunu ziyaret etti

Yozgat Valisi Ziya Polat, yaz Kur'an kursuna ziyarette bulundu.

Yozgat Valisi Ziya Polat, yaz Kur'an kursuna ziyarette bulundu.

Bahçeşehir Mahallesi Camisinde açılan Yaz Kur'an Kursu'nu ziyaret eden Polat, öğrencilerle bir süre sohbet etti, okudukları duaları dinledi.

Polat, öğrencilere, yaz tatilini ve Kur'an Kursu'nu iyi değerlendirmeleri, büyüklere karşı saygılı, çevreye karşı duyarlı olmaları tavsiyesinde bulundu.

AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Bahçeşehir Ziya Polat Yozgat Güncel Haberler

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