Yozgat Valisi Polat ve Belediye Başkanı Köse, yaşlıları evinde ziyaret etti

YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse, Yaşlılar Haftası dolayısıyla ziyarette bulundu.

Vali Polat ve Köse, 110 yaşındaki Makbule Ekinci ile 96 yaşındaki Hasip Yeğen'i evlerinde ziyaret etti.

Yaşlılarla bir süre sohbet eden Polat, "Allah yaşlılarımızı, büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin." dedi.

Ziyarette, Hasip Yeğen, Akdeniz Marşı'nı okudu, Mustafa Kemal Atatürk'ten günümüze cumhurbaşkanlarının isimlerini saydı.