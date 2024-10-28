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Yozgat Valisi Özkan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Yozgat Valisi Özkan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan, mesajında, Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, Cumhuriyet'le taçlandırdığı günün 101. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunun yaşandığını belirtti.

Türk milletinin, 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanı ve canıyla ilan ettiğini vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Milletin iradesini esas alan, milletin iradesini temsil eden Cumhuriyet'in ilan edilmesi, bir devletin temel taşlarının yerine konulduğu eşsiz bir zaferdir. Cumhuriyet'in ilanıyla Türk milletinin ve devletinin varlığı ve istiklali ebedileşmiş, eşitlik ve özgürlük gibi kavramlar toplumsal hayatımızda yer almaya başlamıştır. Herkese yönetime katılma hakkı tanıyan Cumhuriyet, bireylerde vatandaşlık bilincinin de oluşmasına vesile olmuştur. Cumhuriyet'i armağan eden, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla ve canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

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