İdlib'e 4 tır yardım malzemesi gönderildi
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Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi ve İl Müftülüğünce düzenlenen "Soğuk Üşütür, İyilik Isıtır" kampanyası kapsamında toplanan 4 tır yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentine uğurlandı.
Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi ve İl Müftülüğünce düzenlenen "Soğuk Üşütür, İyilik Isıtır" kampanyası kapsamında toplanan 4 tır yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentine uğurlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan İl Müftüsü Ali Gülden, Yozgat'ın bütün yerleşim yerlerinden kampanyaya destek sunulduğunu söyledi.
Gülden, Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi ve müftülüğün yardımları bir araya getirdiğini belirterek, "Toplanan 4 tır yardımı, İdlib'deki kardeşlerimize gönderiyoruz. Kampanyaya destek veren, emeği geçen bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından içerisinde gıda kolisi, un, soğan, su ve giysi bulunan 4 tır yola çıktı.
Törene, Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.