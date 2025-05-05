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Yozgat'taki Sarkık Köpek Olayının Nedeni Aydınlandı

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Yozgat'ta bir kamyonetin arkasında sarkan köpek görüntüsü tartışmalara yol açtı. Olayın ardından yapılan incelemelerde köpeğin boynundan iple bağlı şekilde sarkmasının sebebi, atlama çabası sırasında ipe dolanması olduğu belirlendi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Yozgat'taki görüntü tepki çekmişti, asıl nedeni belli oldu

YOZGAT - Yozgat'ta cep telefonu ile çekilmiş olan sarkan köpek görüntüsünün ardındaki asıl neden ortaya çıktı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı İsaklı Köyü mevkiinde bir kamyonetin arkasında boynundan iple bağlanmış halde sarkan köpek görüntüsü oldukça tepki çekti. Olayın ardından harekete geçen Yozgat Emniyet Müdürlüğü ve Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olayın ardından inceleme başlattı. Köpeğin kamyonet kasasından atlamak isterken ipe dolanarak sarktığı anlaşıldı. Araç sürücüsü hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan kontroller sonucunda köpeğin hayatta olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Güncel
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