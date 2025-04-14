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Yozgat'ta Zirai Don Meyve Ağaçlarını Vurdu

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Yozgat'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı sonrası zirai don olayı meydana geldi. Sorgun ilçesindeki meyve ağaçları, sıcaklıkların sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesiyle zarar gördü. Çiftçiler, hasar için tarım müdürlüklerine başvurabilecek.

Yozgat'ta zirai don, meyve ağaçlarını vurdu

YOZGAT - Yozgat'ta meteorolojinin günlerdir uyarı yaptığı kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu. Soğuk hava sonrası zirai don etkili oldu.

Yozgat'ta son günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretti. Sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları sonrası Sorgun ilçesi Araplı kasabasındaki meyve ağaçlarını zirai don etkiledi.

Kasabada yaşayan ve meyve ağaçları bulunan Lokman Atıl, kiraz, kayısı ve erik ağaçlarının soğuk havalardan ve zirai dondan etkilendiğini söyledi. Atıl, "Son dönemdeki kar yağışı mevsimsiz yağdığından dolayı kiraz, erik ve kayısıları mahvetti. Gece yaşanan don eksi 9 ve 10 arasıydı. Bütün çiçekleri, meyveleri, bitkileri mahvetti. Allah'tan gelen bir şey. Yapacak bir şey yok" dedi.

Yozgat Valiliği'nin yaptığı resmi açıklamada ise zirai don olayından etkilenen çiftçilerin il ve ilçe tarım müdürlüklerine müracaat edebileceği bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Güncel
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