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Yozgat'ta Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si tır, biri traktör olmak üzere 7 araç karıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 2'si tır, biri traktör olmak üzere 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yozgat-Sivas kara yolu Yozgat Şeker Fabrikası yakınlarında 7 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.

Trafik kazasında 38 AEK 032 plakalı otomobilin sürücüsü İ.A. (38) olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer araçlardaki 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gazetecilere, Yozgat'tan Sivas istikametine giden yolda zincirleme trafik kazası meydana geldiğini söyledi.

Kazada 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını belirten Özkan, "Kazanın ilk anından itibaren, emniyet, sağlık ve AFAD ekiplerimiz çalışmaya başlamıştır. Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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