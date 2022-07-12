Yozgat'ta yol kenarına savrulan yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı
AA - Ferhat Kayhan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarına savrulan yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarına savrulan yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine giden N.A. idaresindeki 34 BN 1340 plakalı yolcu otobüsü, E-88 kara yolu Yerköy Sanayi mevkisinde yol kenarına savruldu.
Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Ferhat Kayhan - Güncel