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Yozgat'ta Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı Düzenlendi

Yozgat'ta Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı Düzenlendi
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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında düzenlenen toplantıda, yeni yıl öncesi alınacak sağlık, huzur ve güvenlik tedbirleri değerlendirildi. Özkan, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde güvenlik önlemlerinin artırılacağını ve kaçak alkol denetimlerinin yapılacağını duyurdu.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında yılbaşı tedbirleri toplantısı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, vatandaşların yeni yıla sağlık, huzur ve güven içerisinde girebilmesi için alınacak tedbirler görüşüldü.

Vali Özkan, yılbaşında kentte herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi adına alınacak tedbirleri değerlendirdiklerini belirterek, trafikten asayişe, sağlıktan yerel hizmetlere kadar ihtiyaç duyulan her alanda ekiplerin sahada olacağını dile getirdi.

Vatandaşların yoğun olduğu yerlerde tedbirlerin üst seviyeye çıkarılacağını aktaran Özkan, kaçak ve sahte alkol satışına yönelik denetimlerin artırılıp, şok asayiş uygulamalarının yapılacağını söyledi.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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