Yozgat'ta Yeşil Mercimek Hasadı Başladı

Yozgat'ta yeşil mercimek hasat dönemi başladı. Bu yıl yağışların bol olmasıyla birlikte daha yüksek rekolte bekleniyor. Bazı çiftçiler ise tırpan ile hasat yöntemini tercih ediyor. Çiftçiler, verim ve fiyatlar konusunda ise belirsizlik yaşıyor.

Yozgat'ta yeşil mercimekte hasat dönemine girilmesiyle tırpan işçilerinin de mesaisi başladı.

Türkiye'de yeşil mercimek üretiminde birinci sırada yer alan Yozgat'ta 2022'de yaklaşık 174 bin dekar alanda 18 bin 965 ton üretim yapılırken, bu yıl yağışların bol olmasından dolayı daha yüksek rekolte bekleniyor.

İş makineleriyle hasadın yanında bazı çiftçiler daha ucuz olan geleneksel yöntemlerden tırpan ile hasat yöntemini tercih ediyor.

Çalatlı köyünde tırpanla hasat yapan çiftçilerinden 63 yaşındaki Bünyamin Ayverdi, gazetecilere, 20 yaşından beri çiftçilikle uğraştığını söyledi.

Arpa, buğday, mercimek ve nohut ektiğini belirten Ayverdi, "Geçen yıl pek verim yoktu. Bu sene yağmur bol, ürünün boyu iyi, verim de iyi olacak. Fiyatlar nasıl olur bilemiyoruz." dedi.

Ayverdi, hasat için günlük yevmiye ile tırpan işçisi çalıştırdığını anlatarak, "Geçen yıl 30 dekar ekim yapmıştım, bu yıl yaklaşık 40 dekar yeşil mercimek ektim. Makine ile hasat maliyeti yüksek. Dönümünü 700 liraya biçiyorlar. Bana bir şey kalmıyor. Bu yüzden tırpancıyla çalışmak zorundayım." diye konuştu.

Tırpan işçisi İdris Altunok (56), yıllardır bu işte çalıştığını söyledi.

Yeşil mercimeğin daha önce el ile de toplandığını ancak bunun zor olduğunu ifade eden Altunok, "Tırpan ile daha kolay oluyor. Biz Yazıpınarı köyünden geldik. Köyümüzde tırpan işinde çalışan 7-8 kişi var, başka yok. 800 ile 1000 lira arasında değişen yevmiye ile çalışıyoruz. Günde bir kişi 2 dönüm alan biçebilir." ifadelerini kullandı.