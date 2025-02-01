Yozgat'ta Yerli Tohum Çalışmaları Başlatıldı

Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanı Kürşat Arslan, kooperatif ile Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğiyle başlatılan yerli tohum çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 çeşit pancar ve 6 çeşit yağlık ayçiçeği tohumunun PANKOBİRLİK bünyesine katıldığını söyledi.

Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi olarak yerli tohumlar üzerinde tanıtım çalışmalarına başladıklarını belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yaklaşık 25 yıldır akademik olarak çalışma yürüten Prof. Dr. Rahim Ada hocamızın yaptığı araştırmanın sonucu olarak üretim izni aldığımız bu tohumları, Yozgat merkez, Sorgun, Sarıkaya, Şefaatli, Akdağmadeni, Aydıncık, Çekerek, Kadışehri ve Saraykent ilçelerimizden gelen çiftçilerimize tanıtmak amacıyla toplantı düzenledik."