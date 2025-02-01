Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi önünde yaşanan olaylara tepki: Terör örgütüne ait slogan attılar

Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana çok kızdı
Kılıçdaroğlu 'Tartışmalara son ver' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi

Kılıçdaroğlu "Tartışmayı bitir" dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler

Akıma kapılan işçinin dudaklarından dökülen cümle kahretti
AKOM İstanbul için gün verdi, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşacak

AKOM İstanbul için gün verdi, 20 santimetreye ulaşacak

Yozgat'ta Yerli Tohum Çalışmaları Başlatıldı

Yozgat'ta Yerli Tohum Çalışmaları Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanı Kürşat Arslan, Selçuk Üniversitesi ile yürütülen yerli tohum projeleri hakkında bilgi verdi. 5 çeşit pancar ve 6 çeşit yağlık ayçiçeği tohumunun PANKOBİRLİK bünyesine katıldığını açıkladı.

Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanı Kürşat Arslan, kooperatif ile Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğiyle başlatılan yerli tohum çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 çeşit pancar ve 6 çeşit yağlık ayçiçeği tohumunun PANKOBİRLİK bünyesine katıldığını söyledi.

Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi olarak yerli tohumlar üzerinde tanıtım çalışmalarına başladıklarını belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yaklaşık 25 yıldır akademik olarak çalışma yürüten Prof. Dr. Rahim Ada hocamızın yaptığı araştırmanın sonucu olarak üretim izni aldığımız bu tohumları, Yozgat merkez, Sorgun, Sarıkaya, Şefaatli, Akdağmadeni, Aydıncık, Çekerek, Kadışehri ve Saraykent ilçelerimizden gelen çiftçilerimize tanıtmak amacıyla toplantı düzenledik."

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
img

Süper Lig devinin 3 yıldızı birden sakatlandı
img

Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
img

Türk ordusunun yeni silahı o ülkede gündem oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı Tag sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti

Taksici, alıkoyduğu genç sürücüyü dakikalarca yalvarttı
Dev banka 4 milyar dolarlık külçe altını ABD'ye taşıyacak

Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri CHP'nin kalesinde sarf etti: Tarihinin en perişan devrini yaşıyor

"Tarihinin en perişan, en karanlık, en bakımsız devrini yaşıyor"
ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar

Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.