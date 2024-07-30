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Yozgat'ta yerli tohum arpa çeşitlerinin hasadı yapıldı

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Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, 8 köyde yapılan deneme ekimlerinde 14 çeşit yerli tohum arpanın hasadının yapıldığını açıkladı. Özkaya, çiftçilere bu çeşitleri tavsiye etti.

Yozgat'ta deneme ekibi yapılan yerli tohum arpa çeşitlerinin hasadının yapıldığı bildirildi.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, yaptığı yazılı açıklamada, 8 köyde 8 çiftçi ile yerli tohumla deneme ekimi yapılan 14 çeşit arpanın hasadının yapıldığını belirtti.

Kentte üretimi yapılan önemli ürünlerden birinin de arpa olduğunu aktaran Özkaya, şunları kaydetti:

"Arpa özellikle hayvancılıkta kullanılan vazgeçilmez bir yemlik üründür. Bakanlığımız araştırma kuruluşlarınca son yıllarda yeni ve daha verimli tohum çalışmalarında dayanıklı ve yüksek verimli çeşitler geliştirilmektedir. Akar, Anka06, Sayım40, Burakbey, Bozlak, Sinanbey, Asil, Misket, Tosunpaşa, Yalın, Cacabey, Anka13, Ayrancı ve Keykubat çeşitleri olmak üzere 14 çeşit arpa ekildi. Bu yıl yaşanan olumsuz iklim faktörlerine rağmen güzel sonuçlar alındı. Kuru şartlarda dekardan 250 ile 500 kilogram arasında verimler alındı. Çiftçilerimize bu çeşitleri tavsiye ediyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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