Yozgat'ta yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
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Yozgat'ta tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yozgat'ta tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tuzkaya Mahallesi Tellal Kaya Sokak'ta Suriye uyrukluların yaşadığı evde kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yozgat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Sobadan çıktığı değerlendirilen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Güncel