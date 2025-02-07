Brezilya'da facia! Uçak trafikteki araçların üzerine düştü

Uçak kalabalık caddeye düştü! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup

Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Netanyahu'dan Suudi Arabistan'ı kızdıracak sözler: Filistin devleti orada kurulabilir

Netanyahu'nun önerisi Suudileri küplere bindirecek
Paranın patronuna soruldu: Faiz indirimleri devam edecek mi?

Paranın patronuna soruldu: Faiz indirimleri devam edecek mi?

Yozgat'ta Yağma Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı

Yozgat'ta Yağma Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, 'konutta ve eklentilerinde yağma' suçundan aranan bir şüpheli, Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde "konutta ve eklentilerinde yağma" suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Sorgun'da belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "konutta ve eklentilerinde yağma" suçundan arama kaydı bulunan E.K. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
img

Örnek teşkil ediyorlar! İşte gıdada hile yapılmayan 19 il
img

Bu model araçlar geri çağrılıyor
img

Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı! Komşunun uykuları kaçtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavaş'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili soruya yanıtı basın toplantısına damga vurdu

Tüm kamuoyunun merak ettiği soruya alakasız bir yanıt verdi
16 gündür aranan kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

Kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı
Takımın 5 attığını gören genç başkan harekete geçti

Terim'in yaptıklarını görünce sahaya indi
Kahtalı Mıçe, hasta yatağından sevenlerine seslendi: Dualarınızı eksik etmeyin

Hasta yatağından dua istedi
İlayda Alişan tesettüre girdi! Seyirciden tam not aldı

İlayda Alişan tesettüre girdi
Bankaların promosyon yarışı emekliye yaradı, rakam yükseldi

Bankaların promosyon yarışı emekliye yaradı, rakam yükseldi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.