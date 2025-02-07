Yozgat'ta Yağma Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, 'konutta ve eklentilerinde yağma' suçundan aranan bir şüpheli, Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde "konutta ve eklentilerinde yağma" suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Sorgun'da belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "konutta ve eklentilerinde yağma" suçundan arama kaydı bulunan E.K. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel