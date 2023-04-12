Yozgat'ta yabancı öğrenciler Türkçe şiirleri en iyi okumak için yarıştı

Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) eğitim gören uluslararası öğrenciler için Türkçe şiir okuma yarışması düzenlendi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) eğitim gören uluslararası öğrenciler için Türkçe şiir okuma yarışması düzenlendi.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen final yarışmasında 10 öğrenci, Türk şiirinin önemli şairlerinden Yahya Kemal Beyatlı, Cahit Sıtkı Tarancı, Yavuz Bülent Bakiler, Arif Nihat Asya, Nazım Hikmet Ran ve Orhan Veli Kanık'ın şiirlerini en güzel şekilde okuyabilmek için çaba sarf etti.

Yarışma sonunda Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Memleket isterim" şiirini okuyan Faslı öğrencilerden Siham Benzaouia birinci, Ouahbi Ballahi üçüncü, Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Desem ki" şiirini okuyan Nijeryalı öğrenci Toa Denny ise ikinci oldu.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversitenin misyon ve vizyonlarından birisinin de uluslararası düzeyde kendisini görünür kılmak olduğunu söyledi.

Üniversitede 1750 uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Karadağ, "Bu öğrencilerimiz üniversitenin uluslararası anlamda görünürlüğünü ön plana çıkartıyor. Bu öğrencilerimiz aynı zamanda ülkemizin kültür elçisi görevi görüyor." dedi.

Dereceye giren öğrencilerden Siham Benzaouia, birinci olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Türkçeyi çok seviyorum, şiir okumak çok güzel bir duygu." dedi.