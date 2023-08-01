Yozgat'ta Uyuşturucu ve Terazi Ele Geçirilen Zanlı Tutuklandı
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde polis ekipleri, şüpheli M.Y'nin üzerinde uyuşturucu madde ve hassas terazi buldu. Gözaltına alınan zanlı, adliyede tutuklandı.
Yozgat'ta üzerinde uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akdağmadeni ilçesinde şüpheli M.Y'nin üzerinde 316 gram sentetik kannobinoid ve hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel