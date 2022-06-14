Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
AA - Ömer Ertuğrul - Güncel
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Yozgat'ta otomobilinde 716 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Yozgat'ta otomobilinde 716 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 716 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Ömer Ertuğrul - Güncel