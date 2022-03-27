Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı - Haberler

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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

AA - Ömer Ertuğrul - Güncel
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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boğazlıyan, Sarıkaya ve Yenifakılı ilçelerinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Ev ve iş yerlerindeki aramalarda 16 gram metamfetamin, 31 sentetik hap, 11 gram esrar ele geçirildi, 9 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Yozgat, Güncel, Haberler

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