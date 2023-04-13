Üye Girişi
Haberi Paylaş
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil ile il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine bir aracı takibe aldı.

Yerköy ilçesinde aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Yozgat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title