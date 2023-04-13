Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil ile il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine bir aracı takibe aldı.
Yerköy ilçesinde aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel