Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Zanlıların, ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 80 uyuşturucu hap, 3,27 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ev hapis ile cezalandırıldı.