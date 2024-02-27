Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli suçüstü yakalandı
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü'nün narkotik ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen A.B. ve A.C.Ö. isimli şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında 39 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler A.B. ve A.C.Ö'yü suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin üst aramasında 39 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.