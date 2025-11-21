Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kilogram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaptığı çalışmada şüpheli A.Ş'nin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, şüphelinin evinde yaptığı aramada 7 kilo esrar maddesi ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alının şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel