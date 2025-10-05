Haberler

Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Yozgat ve Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Yozgat merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda Yozgat ve Kırşehir'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, kenevir tohumu ile 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 1 zanlı salıverildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
500
