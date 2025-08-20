Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 2 araçta 1328 sentetik hap ile ruhsatsız tüfek ele geçirdi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yozgat'a 2 araçla uyuşturucu madde taşınacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezinde durdurdukları araçlarda yaptıkları aramada, 1328 sentetik hap, 1 ruhsatsız tüfek ile 6 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
