Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 2 araçta 1328 sentetik hap ile ruhsatsız tüfek ele geçirdi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yozgat'a 2 araçla uyuşturucu madde taşınacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kent merkezinde durdurdukları araçlarda yaptıkları aramada, 1328 sentetik hap, 1 ruhsatsız tüfek ile 6 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel