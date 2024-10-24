Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 322 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 322 sentetik hap ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kente il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen şüpheli aracı Yerköy ilçesinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 322 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.K. ve A.B. emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçlarından adliyeye sevk edildi.