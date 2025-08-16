Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltında
Yerköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu madde taşındığı belirlenen araçta 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Yozgat'a araçla uyuşturucu madde taşınacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Sekili köyü mevkisinde durdurdukları araçta yaptıkları aramada, 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan İ.E.E, F.K. ve A.Z.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel