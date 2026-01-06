Haberler

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, araçlarda yaptıkları aramalarda 13,33 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Yozgat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Sorgun- Yozgat kara yolunda durdurdukları 2 araç ile içinde bulunanları arayan ekipler, 13,33 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.Y, S.S. ve İ.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samet Akaydın'dan transfer açıklaması: Her şeyimi vereceğim

Samet Akaydın'dan transfer açıklaması: Her şeyimi vereceğim
Emeklileri umutlandıran zam teklifi

TBMM'ye sunuldu: Emeklileri umutlandıran zam teklifi
2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş

Bir dönem herkesin konuştuğu ismin abisi çıktı
Samet Akaydın'dan transfer açıklaması: Her şeyimi vereceğim

Samet Akaydın'dan transfer açıklaması: Her şeyimi vereceğim
Teklif yapıldı! Fenerbahçe 3. Lig'den transfer yapıyor

Fenerbahçe 3. Lig'den transfer yapıyor
Maduro'nun kaçırılması sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı

Maduro sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı