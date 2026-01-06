Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Yozgat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, araçlarda yaptıkları aramalarda 13,33 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Sorgun- Yozgat kara yolunda durdurdukları 2 araç ile içinde bulunanları arayan ekipler, 13,33 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.Y, S.S. ve İ.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel