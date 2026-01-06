Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Yozgat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Sorgun- Yozgat kara yolunda durdurdukları 2 araç ile içinde bulunanları arayan ekipler, 13,33 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.Y, S.S. ve İ.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.